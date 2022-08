Co to jest SXO?

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojego biznesu do Internetu, co wiąże się z licznymi korzyściami. Prowadzenie e-sklepu jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż stacjonarnego. Bardzo ważne jest zadbanie o reklamę w Internecie, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, budować pozytywny wizerunek, zwiększyć rozpoznawalność marki. W strategii marketingowej powinno się uwzględnić pozycjonowanie sklepów internetowych, co pomoże między innymi uzyskać jak najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwarki Google. Jeśli marketing online ma być jeszcze efektywniejszy, zaleca się połączyć działania SEO i UX.