MRiT podało, że do końca stycznia 2025 r. prawie 75 proc. gmin przystąpiło do sporządzania planu ogólnego. Szkopuł w tym, że to procedura długotrwała i wymagająca, biorąc pod uwagę zasoby kadrowe w gminach, urzędach i instytucjach. Uchwalenie planu ogólnego poprzedza bowiem prowadzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta procedura planistyczna, w ramach której projekt dokumentu jest m.in. uzgadniany i opiniowany z właściwymi instytucjami i organami, czy poddawany konsultacjom społecznym.

Sześć dodatkowych miesięcy na plany ogólne to może być za mało

- Dobrze, że przedstawiany od wielu miesięcy głos gmin, inwestorów i specjalistów rynku nieruchomości został wysłuchany i chociaż o pół roku zostanie odsunięte wygaszenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a tym samym czas na uchwalenie i wejście w życie planów ogólnych – ocenia Piotr Jarzyński, wspólnik w kancelarii Jarzyński & Wspólnicy oraz ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. - Z moich rozmów z samorządowcami – nie tylko z dużych, ale także z małych gmin – wynika, że harmonogram procedury uchwalenia planów ogólnych jest napięty i często nierealny. Nie zawsze uda się dokonać wszystkich czynności, w tym podjąć uchwałę, przejść procedurę nadzorczą u wojewody i opublikować akt prawa miejscowego w dzienniku urzędowym, aby wszedł w życie najpóźniej 1 stycznia 2026 r. Proponowane rozwiązanie pozwoli uniknąć paraliżu inwestycyjnego i utrzymać na podstawie przepisów przejściowych dotychczasowy system np. wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Spodziewam się jednak, że te dodatkowe pół roku nie wystarczy. Pod koniec bieżącego roku zapewne nastąpi weryfikacja zaawansowania prac nad uchwalaniem planów ogólnych i odpowiednia rewizja terminu, bo są tacy, którzy postulują jego przesuniecie o rok lub nawet dwa lata – dodaje.

Zdaniem eksperta intrygująca jest zapowiedź, że mają być wyeliminowane z przepisów omyłki i wątpliwości interpretacyjne, o co postulowała większość ekspertów od 2023 r., kiedy reforma planowania przestrzennego została uchwalona. - Część zmian pojawiła się już w projekcie ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, ale nie obejmują one wszystkich problemów. Po publikacji projektu nowej ustawy będzie można zweryfikować, jakie postulaty zostały uwzględnione, bo już w trakcie stosowania nowych rozwiązań gminy i inwestorzy napotykają wiele problemów – mówi Jarzyński.

Termin powiązany z KPO. Ministerstwo funduszy kupi jeszcze więcej czasu?

Samorządowcy i eksperci wielokrotnie apelowali, że obecne przepisy stwarzają ryzyko, że od 2026 r. część inwestycji może zostać zablokowana – dotyczy to nie tylko budynków jedno- i wielorodzinnych, ale innych inwestycji, w tym przedszkoli, szkół, szpitali czy sieci wodociągowych.