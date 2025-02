Foto: mat.prasowe

Ekspert zwraca uwagę, że do września ubiegłego roku we wszystkich największych metropoliach oferta mieszkań na wynajem rosła, ale w IV kwartale wręcz się załamała. - Adradar podaje, że np. w Warszawie pod koniec grudnia na najemców czekało ok. 12,5 tys. lokali, czyli o 27 proc. mniej niż we wrześniu. Podobnie w Katowicach – wskazuje Marek Wielgo. - W Łodzi oferta w IV kwartale skurczyła się aż o 41 proc., w Poznaniu – o 37 proc., w Gdańsku – o 36 proc., a w Krakowie i Wrocławiu – o 31 proc.

– Być może część właścicieli mieszkań porzuciła ten biznes i wystawiła mieszkania inwestycyjne na sprzedaż. Ponadto mniej inwestorów lokowało swoje nadwyżki finansowe w mieszkania na wynajem. Tym bardziej że w ubiegłym roku popyt na najem nieco przygasł – zwraca uwagę Marek Wielgo.

Według analityka aż tak duże tąpnięcie podaży w IV kwartale powinno niepokoi. – Być może jest zapowiedzią podwyżek czynszów, które na początku ubiegłego roku wyraźnie wyhamowały – mówi.

Jak zmieniały się stawki za wynajem mieszkania

Ekspert przypomina, powołując się na dane AMRON-SARFiN, że w I kwartale przeciętne stawki najmu we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie spadły o ok. 2 proc., a w Warszawie, Poznaniu i Katowicach – o ok. 1 proc.