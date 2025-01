- Oba parki w momencie sprzedaży były w pełni skomercjalizowane - zaznacza Jacek Ostwald, komplementariusz PKB Inwest Budowa.

Czytaj więcej Nieruchomości Pyrzyce z parkiem handlowym Prawomocne pozwolenie na budowę parku handlowego w Pyrzycach dostała spółka PKB Inwest Budowa.

PKB Inwest Budowa planuje kolejne inwestycje

- Zgodnie z naszą długofalową strategią planujemy co roku budować od czterech do sześciu parków handlowych, dostarczając na rynek ok. 30 tys. mkw. powierzchni – zapowiada Jacek Ostwald. - Nie zakładamy z góry, które obiekty trafią do sprzedaży, a które uzupełnią nasz portfel. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację rynkową - m.in. wysokie koszty zewnętrznego finansowania inwestycji, z naszego punktu widzenia korzystniejsza jest sprzedaż i pozyskanie w ten sposób kapitału na kolejne inwestycje – dodaje, zwracając uwagę, że ostatnie lata na rynku handlowym to wyjątkowo intensywny czas dla deweloperów budujących parki handlowe.

Czytaj więcej Nieruchomości Największy Vendo Park już otwarty. Rekordowa inwestycja Park handlowy przy ul. Polickiej w Szczecinie już działa. To największy obiekt tego typu w portfelu Trei Real Estate Poland.

Inwestorzy lubią parki handlowe

- Niewielkie obiekty w porównaniu z galeriami handlowymi, z dobrze dopasowaną ofertą pozwalającą zrobić wszystkie zakupy w jednym miejscu, szybko zyskały popularność wśród konsumentów – zauważają przedstawiciele firmy. – Przychylnym okiem patrzą na nie także inwestorzy, czego potwierdzeniem jest sprzedaż dwóch parków z portfela PKB Inwest Budowa Grupie Kapitałowej Terg.

To kolejne transakcje zawarte przez te spółki. Wcześniej PKB sprzedało firmie Terg park handlowy w Stalowej Woli.