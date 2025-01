Rok zamożnych nabywców mieszkań

Ekspertka zaznacza, że miniony rok przyniósł wyraźną zmianę, jeśli chodzi o popyt.

– Deweloperzy wkładali ogromny wysiłek marketingowy, aby przyciągnąć nabywców do biur sprzedaży. Ciekawe okazje, rabaty i promocje docierały do większości potencjalnych klientów. Nie oznaczało to jednak, że średnie ceny mieszkań sprzedawanych były coraz niższe. Wręcz przeciwnie, najbardziej aktywna na rynku była grupa klientów posiadających większe oszczędności i poszukująca mieszkań z wyższej półki cenowej – to ta grupa zawierała transakcje – wskazuje Gawrońska. – Na wzrost wartości transakcji w 2024 r. wpływ miały zatem dwa zjawiska: zarówno zmiana koszyka zakupowego, jak i dalszy wzrost średnich cen mieszkań sprzedawanych. W ujęciu rocznym średnie ceny sprzedawanych jednostek nadal rosły na największych rynkach – od około 10 do 20 proc. Mieliśmy zatem w sprzedaży w roku 2023 pewną nadreprezentację mieszkań „tańszych”, podczas gdy w roku 2024 nadreprezentację mieszkań z wyższej półki cenowej – podkreśla.

Eksperci JLL widzą cały czas skutki utrzymującego się stanu rzeczy.

„Analizując średnie ceny nowo wprowadzanych inwestycji, należy podkreślić, że w obecnej sytuacji duża część nowych projektów uruchamiana jest z myślą o zamożnych nabywcach, dysponujących dużymi oszczędnościami albo zdolnością kredytową. Pojawiają się także wyjątkowe projekty z segmentu luksusowego, w szczególności w Warszawie, gdzie średnia cena nowej podaży była w minionym kwartale rekordowa: 19,7 tys. zł za mkw. Wycofanie się z rynku nabywców, którzy czekali na dopłaty lub nie mieli zdolności kredytowej, spowodowało ograniczenie udziału tańszych mieszkań w nowej podaży” – czytamy w raporcie JLL.