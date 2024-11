Jeżeli trend wzrostu cen się utrzyma, odkładanie transakcji o kolejny rok może słono kosztować. Część prognoz mówi o co najmniej 10-proc. podwyżkach. – Jeśli tak się stanie, za 700 tys. zł w 2025 r. kupimy już tylko mieszkanie z jednym lub dwoma pokojami o powierzchni ok. 49 mkw. To utrata kolejnych 5,2 mkw. w porównaniu z metrażem mieszkania w 2024 r. – zauważa Wojciech Rynkowski z serwisu Extradom.pl.

Jak drożeją domy

Analityk zwraca uwagę, że rosną też, choć wolniej, także koszty budowy domu. Jak podaje, to zmiana rzędu 5–10 proc. w skali roku. – Licząc, że koszt budowy wzrośnie o 5 proc., to w 2025 roku za metr domu zapłacimy ponad 5,8 tys. zł. Dysponując budżetem w wysokości 700 tys. zł, wybudujemy dom o powierzchni 120 mkw. Różnica 6 mkw., choć niewielka, w praktyce oznacza rezygnację z garderoby, większej łazienki czy bardziej przestronnej kuchni – zaznacza analityk. – Nadal jednak taka strata metrażu będzie proporcjonalnie mniejsza niż w przypadku mieszkania, bo mówimy o 6 mkw. w stosunku do 120-metrowego domu, a nie 5,2 mkw. w odniesieniu do niespełna 50-metrowego mieszkania – podkreśla ekspert Extradom.

Wojciech Rynkowski z Extradom.pl ocenia, że zmiana stóp procentowych (oczekiwana w 2025 r.) raczej nie zrekompensuje wzrostu kosztów inwestycji. Z kolei zapowiadany przez rząd program dopłat do kredytów „Na start” stanął pod znakiem zapytania. – Jeśli program jednak wejdzie w życie, można się spodziewać kolejnej fali wzrostów cen mieszkań – podsumowuje Wojciech Rynkowski.

Jak duże kredyty zaciągają Polacy

Według danych Metrohouse i Credipass za III kw. 2024 r. średnie kwoty kredytów hipotecznych, zwłaszcza w największych miastach, osiągnęły rekordowe poziomy. – W Warszawie przeciętna kwota kredytu hipotecznego wyniosła ponad 629,3 tys. zł, co w porównaniu z III kw. 2023 r. oznacza wzrost o ponad 158,3 tys. zł.