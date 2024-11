Rewitalizowany gdański młyn z ekocertyfikatem

Firma deweloperska Acciona rewitalizuje XIX-wieczny młyn olejowy w Dolnym Mieście w Gdańsku. - Kamienna 28 to inwestycja, która łączy historię z nowoczesnością. W zabytkowej przestrzeni XIX-wiecznego młyna, znanego później jako Fabryka Batycki, w tzw. budynkach A i B powstaną 33 lofty i apartamenty o powierzchni od 39,5 do 139 mkw. – podają przedstawiciele dewelopera.

Atutem jest ponadstandardowa wysokość pomieszczeń, duże okna z widokiem na rzekę, a także możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz według preferencji klienta.

- Uzupełnieniem oferty są apartamenty inwestycyjne sprzedawane z 23 proc. VAT, zlokalizowane w budowanym od postaw budynku C przy ul. Jałmużniczej. Takich lokali będzie też niewiele, bo tylko 32. Ich powierzchnia to 24 do 72 mkw. – wskazują przedstawiciele Acciony.

Gdańska inwestycja z zielonym certyfikatem

Gdański kompleks zdobył certyfikat BREEAM Interim na poziomie "good". Ekopaszport dostały zarówno postindustrialne budynki A i B położone przy ul. Kamienna Grobla 28 nad samym brzegiem Nowej Motławy naprzeciwko Wyspy Spichrzów, jak też nowy, budowany od podstaw budynek C.