Powstający przy ul. Kusocińskiego w Gdańsku budynek ma zróżnicowaną bryłę od siedmiu do dziewięciu kondygnacji. Unidevelopment zaplanował w nim 132 mieszkania o powierzchni od 26 do 130 mkw. Nieruchomość zdobyła certyfikat BREEAM z oceną Very Good. Analizie poddano wiele elementów, m.in. elementy związane z ekologią i wpływem na komfort życia przyszłych mieszkańców.

Certyfikowane materiały, segregacja odpadów

– Wymogi certyfikacji BREEAM mają wpływ na cały proces powstawania inwestycji – od projektowania po realizację prac budowlanych oraz na późniejszą eksploatację nieruchomości – mówi cytowany w komunikacie Dariusz Huta, dyrektor biura zarządzania projektami w Unidevelopment. - Uwzględniliśmy wiele rozwiązań ważnych dla środowiska naturalnego, przekładających się na niższe koszty użytkowania obiektu i wyższy komfort życia mieszkańców. Uzyskanie certyfikatu nie byłoby również możliwe bez podjęcia odpowiednich działań w trakcie prac prowadzonych na terenie inwestycji – np. w zakresie segregacji odpadów. Budynek Kusocińskiego powstaje z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów.

Zrównoważony budynek, czyli jaki?

Na terenie inwestycji Kusocińskiego deweloper wdroży m.in. systemy zarządzania wodą i zapobiegania skutkom ocieplenia klimatu. Wprowadzony będzie np. zautomatyzowany system pozwalający na powtórne użycie deszczówki do podlewania roślin w częściach wspólnych. - Zgodnie z zaleceniami ekologa na terenie inwestycji znajdzie się odporna na suszę roślinność okalająca nieruchomość. Aby zwiększyć bioróżnorodność, planowany jest również montaż budek lęgowych dla małych zwierząt oraz hoteli dla owadów – mówią przedstawiciele dewelopera.