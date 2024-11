Stacja Kopernik to pierwsza zakończona inwestycja firmy Trust Investment w Częstochowie. Budynek przy ulicy Kopernika ma już pozwolenie na użytkowanie. Znalazły się w nim 64 mieszkania o powierzchni od 25 do 67 mkw. oraz siedem lokali usługowych. Jest też podziemny garaż. Mieszkania znalazły nabywców już na etapie budowy.

Nowoczesne aplikacje w częstochowskim budynku

Jak mówią przedstawiciele dewelopera, architektura budynku nawiązuje do stylowych kamienic. Deweloper stawia jednocześnie na nowoczesne rozwiązania. To m.in. aplikacja do otwierania drzwi czy przywoływania windy.

Firma zaplanowała duże panoramiczne okna.

Atutem, jak mówi deweloper, jest także adres budynku - blisko dworca PKP i licznych przystanków komunikacji miejskiej. W okolicy są też sklepy, szkoły, restauracje, instytucje kultury .