Ogólnopolski deweloper, firma Archicom, ma już pozwolenie na budowę obiektów przy ulicy Sokolskiej, Skargi i Słowackiego w Katowicach. Prace budowlane firma rozpocznie jeszcze w tym kwartale.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Specustawa mieszkaniowa. Archicom planuje kolejne osiedle na Służewcu Osiedle u zbiegu ul. Postępu i Bokserskiej w Warszawie ma powstać na mocy specustawy mieszkaniowej. Rozpoczynają się konsultacje.

Trzy wieże Archicomu w Katowicach

Archicom zaplanował budynek mieszkalny składający się z trzech wież połączonych parterem. Ich wysokość to 12 – 18 kondygnacji. Najwyższa wieża, zaprojektowana od strony ul. Sokolskiej, osiągnie niemal 59 metrów.

Deweloper zaoferuje 341 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Zaplanował też lokale usługowe. Powstaną także miejsca do rekreacji. Obiekt otrzyma nazwę MIKATO („Mi, czyli „ja” i „KATO” – określenie Katowic).

Archicom do tej pory budował osiedla we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie. MIKATO to debiut dewelopera w Katowicach.