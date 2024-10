Specustawa mieszkaniowa. Archicom planuje kolejne osiedle na Służewcu

Czytaj więcej Nieruchomości Zdjąć blokadę z lex deweloper Na mocy specustawy może powstać kilkadziesiąt tysięcy lokali. Część inwestycji jest jednak sparaliżowana.

Przemiana biurowego Służewca

Inwestycja Archicomu ma się wpisać w przemiany Służewca Przemysłowego.

Działkę przy ul. Postępu o powierzchni 1,3 ha firma kupiła w 2023 roku. Prezentowaną koncepcję opracowała warszawska pracownia WWAA, która jest też autorem projektu sąsiedniego osiedla Modern Mokotów, także zaplanowanego na podstawie przepisów specustawy mieszkaniowej.

Na działce przy Postępu architekci zaprojektowali pięć wielorodzinnych budynków o zróżnicowanej wysokości (od czterech do ośmiu pięter, z 12-piętrową dominantą). Na osiedlu zaplanowano ok. 420 mieszkań o powierzchni od 25 do 82 mkw.

Powierzchnia biologicznie czynna zajmie 30 proc. terenu.