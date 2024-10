Do przedsprzedaży trafiły 83 lokale. 35 z nich to jedno- i dwupokojowe „kompakty” o powierzchni od 15 mkw. To tzw. lokale inwestycyjne, przeznaczone np. na biura.

Czytaj więcej Nieruchomości Czy ceny minilokali wystrzelą? Lokale inwestycyjne nie mogą już mieć mniej niż 25 mkw. Czy te powstałe na starych zasadach mocno zdrożeją, bo oferta będzie limitowana?

Ogrody i tarasy na dachu

Do kupienia na osiedlu Traugutta Vita jest też 48 mieszkań o powierzchni od 27 do 81 mkw. – od kawalerek po lokale z trzema pokojami. Do mieszkań na ostatnim piętrze będą przynależeć tarasy na dachu, a do tych na parterze – prywatne ogródki. W podziemnym garażu zaplanowano 49 miejsc postojowych, boksy rowerowe i komórki lokatorskie.

Osiedle Traugutta Vita powstanie w rewitalizowanej części Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu. Stanowiące część ogrodzenia mury zostaną odnowione pod nadzorem konserwatora zabytków.

Ceny lokali zaczynają się od 10,5 tys. zł za mkw. Zakończenie budowy osiedla deweloper zapowiada na drugi kwartał 2026 roku.