Osiedle Lizbońska na mecie. Będzie zielony certyfikat

– Przychodząc do Sosnowca wiedziałem, że będę wchodził na pewne miny. I one właśnie wybuchają, ale to nie jest cała prawda o tej diecezji – mówi „Rzeczpospolitej” bp Artur Ważny, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, w której ujawniony został właśnie kolejny skandal o podłożu seksualnym. – Niestety myślę, że takich spraw może być więcej. Chcemy dojść do prawdy i się oczyścić – dodaje.