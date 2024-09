Centralna Park - wieloetapowe osiedle w Krakowie

Deweloper planuje kolejne części tej krakowskiej inwestycji.

Klucze do mieszkań na Czyżynach

W dziesiątym etapie osiedla Centralna Park na Czyżynach w Krakowie powstał siedmiokondygnacyjny budynek ze 145 mieszkaniami o powierzchni od 31 do 87 mkw. – od kawalerek po lokale z czterema pokojami. Deweloper, spółka Develia, ma już pozwolenie na użytkowanie nieruchomości. Przekazuje klucze do mieszkań.

Generalnym wykonawcą tego etapu osiedla Centralna Park jest firma Sarivo.

– Niewątpliwym atutem Osiedla Centralna Park jest lokalizacja. Czyżyny to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Krakowa z rozbudowaną infrastrukturą handlowo-usługową i dobrym połączeniem z pozostałymi dzielnicami – mówi cytowany w komunikacie Paweł Niedziela ze spółki Develia. - Od rejonu ulic Galicyjskiej i Romana Ciesielskiego, gdzie powstaje osiedle, jest ok. 6 km do serca Starego Miasta. W okolicy jest dużo zieleni, są też miejsca do rekreacji.

Siłownia i usługi

Podziemna hala garażowa jest wyposażona w platformę umożliwiającą piętrowe parkowanie pojazdów. Są też komórki lokatorskie i schowki na jednoślady. Powstał też plac zabaw i siłownia plenerowa.