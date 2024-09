Mieszkanie dla siebie, apartament na inwestycję

Do krakowskiej oferty Grupy Murapol trafiły 222 mieszkania z pierwszego etapu osiedla Murapol Prado, które powstanie przy ul. Pękowickiej. Zaplanowano lokale o powierzchni od 26 do 73 mkw. – od kawalerek po mieszkania czteropokojowe. Właściciele mieszkań na parterach będą mieć do dyspozycji tarasy z ogródkami o powierzchni do ponad 120 mkw.

W sumie nowe krakowskie osiedle firmy zaoferuje 298 mieszkań w trzech trzy- i czteropiętrowych budynkach.

Murapol Stoczniova powstanie na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej. Deweloper oferuje tu 336 apartamentów inwestycyjnych (od 25 do 53 mkw.) w sześciopiętrowym budynku.

- Gdańsk każdego roku jest odwiedzany przez miliony turystów, kwitnie życie akademickie, co sprzyja poszukiwaniu stałych najemców – mówią przedstawiciele dewelopera. – Budynek powstanie w obrębie Młodego Miasta, wielofunkcyjnej dzielnicy z dostępem do wielu atrakcji.

Deweloper wraca do Gdyni

Grupa Murapol powraca do Gdyni. Druga inwestycja firmy w tym mieście to Osiedle Dynamiq przy ul. Wiczlińskiej. Deweloper zaplanował cztery trzypiętrowe budynki z 214 mieszkaniami o powierzchni od 25 do 65 mkw. – od kawalerek po lokale czteropokojowe. Na parterze będzie 14 lokali usługowych.