"Jeżeli wspólny kandydat, to trzeba by pójść znacznie dalej, a na to – jak sądzę – nikt nie ma ochoty. Mam na myśli choćby klub w Sejmie i wybory parlamentarne" – stwierdził poseł PiS Łukasz Schreiber, odnosząc się do propozycji Krzysztofa Bosaka o przeprowadzeniu prawyborów "na całej prawicy".