Murapol Rivo – osiedle spółki Murapol w Bydgoszczy

Na dachu będą panele fotowoltaiczne.

Budowa mieszkań rozpoczęła się w trzecim kwartale 2024 roku. Jej zakończenie deweloper zapowiada na drugie półrocze 2026 roku.

Kolejna inwestycja dewelopera

Murapol Rivo to druga inwestycja mieszkaniowa dewelopera w Bydgoszczy. Do tej pory Grupa Murapol oddała w tym mieście niemal 600 lokali na osiedlu Akademickim przy ul. Akademickiej, w których zamieszkało ok 1,8 tys. osób.

Murapol buduje ostatni z ośmiu budynków w tej inwestycji. W ofercie są ostatnie gotowe do odbioru mieszkania w ukończonych już budynkach oraz lokale w powstających blokach.

- Nowoczesne mieszkania deweloperskie w atrakcyjnych lokalizacjach, z możliwością montażu inteligentnych rozwiązań zwiększających oszczędności i dodatkowymi udogodnieniami, zyskują w Bydgoszczy coraz większą popularność. Tutejszy rynek pierwotny cały czas dynamicznie się rozwija – mówi mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.