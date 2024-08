Apartamenty przy Parku Szczytnickim – wrocławska inwestycja premium firmy RealCo Property Investment and Development osiągnęła stan surowy zamknięty.

Mieszkanie z tarasem na dachu

Apartamenty przy Parku Szczytnickim to kompleks dziesięciu budynków ze 133 mieszkaniami o powierzchni od 41 do 126 mkw. Do wyboru są apartamenty z ogródkami lub balkonami, a na ostatnich kondygnacjach – z prywatnymi tarasami na dachu. Lokale są przygotowane do instalacji klimatyzacji.

Na osiedlu powstaną m.in. sala fitness i sala zabaw dla dzieci. W podziemnym garażu przewidziano stacje do ładowania samochodów elektrycznych, komórki lokatorskie i boksy rowerowe.

Zakończenie budowy deweloper zapowiada na czwarty kwartał tego roku.