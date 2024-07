Osiedle Blask - iwestycja Trei Real Estate Poland w Łodzi

- Osiedle Blask pod względem architektonicznym będzie nawiązywać do industrialnego dziedzictwa Łodzi. Zastosujemy formy geometryczne nawiązujące do fabrycznych kominów, a materiały na fasadach, łączące białe i ceglane faktury, odwołają się do obecnego tam kontekstu urbanistycznego – mówią przedstawiciele dewelopera.

Druga inwestycja Trei w Łodzi

- Osiedle Blask to nasza druga inwestycja mieszkaniowa w Łodzi. W 2022 roku wybudowaliśmy osiedle Kraft na Teofilowie, które dostarczyło 191 mieszkań – mówi cytowany w komunikacie Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland. - Sukces tego projektu potwierdził duży potencjał, jaki drzemie w tym mieście. Blask powstanie na Bałutach, przechodzących gruntowną metamorfozę.

Dyrektor dodaje, że inwestycja powstanie w sąsiedztwie Starego Rynku i licznych przystanków komunikacji zbiorowej. W promieniu 2 kilometrów znajduje się 13 parków.

W kolejnych latach Trei Real Estate Poland planuje budowę kolejnych dwóch etapów tej inwestycji. W sumie na osiedlu Blask powstaną trzy budynki.

W portfolio mieszkaniowym, poza wspomnianym osiedlem Kraft w Łodzi, Trei ma inwestycje we Wrocławiu (Bacciarellego 54). Przygotowuje się do inwestycji w Milanówku, planuje też PRS-y (najem instytucjonalny) w Poznaniu i Warszawie.