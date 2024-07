Warszawska 58A – osiedle spółki Atal w warszawskim Ursusie

Osiedle Warszawska 58A powstaje w warszawskim Ursusie. Atal zaplanował tam dwa niskie budynki (nieregularne bryły od dwóch do pięciu kondygnacji), w których znajdą się 82 mieszkania o powierzchni od 25 do 138,5 mkw. – od kawalerek po lokale pięciopokojowe.

Prywatne ogrody

– W ofercie osiedla Warszawska 58A przeważają mieszkania trzypokojowe i większe, ale lokale dla siebie znajdą tu także single i klienci szukający np. dwóch pokoi – mówią przedstawiciele dewelopera. Ceny wahają się od 14,5 tys. do 16,6 tys. zł za metr lokalu w standardzie deweloperskim. Deweloper oferuje też pakiety wykończeniowe. W zależności od standardu wykończenia do metra mieszkania trzeba doliczyć co najmniej 1 tys. zł.

Do mieszkań na parterze są przypisane ogródki.

- Konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę w stolicy. Warszawska 58A to kolejna inwestycja, po osiedlu Poematu, na tym największym rynku w Polsce – mówi cytowana w komunikacie Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży w spółce Atal. – W przygotowaniu mamy następne. To zarazem nasz powrót do atrakcyjnej lokalizacji w Ursusie, gdzie wybudowaliśmy już inne osiedle — dodaje.