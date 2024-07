Czytaj więcej Nieruchomości Heyki City. Atal już w Szczecinie Deweloper, spółka Atal, wprowadził do oferty niemal 390 mieszkań na swoim pierwszym osiedlu w Szczecinie. Ceny mieszkań przy ul. Heyki zaczynają się od 12,2 tys. zł za metr.

Ekologicznie materiały

– Budynki ze sobą grają, przestrzeń między nimi nie jest regularna, mnóstwo placów, placyków, przejść, pasaży, do tego zero barier architektonicznych – opisuje swój projekt Marcin Wojtyś z pracowni architektonicznej WWA. Do wykończenia nieruchomości zostanie użyte m.in. ekologicznie pozyskiwane drewno.

Jak podkreśla Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży w spółce Nickel Development, oferta jest skierowana do różnych odbiorców.

– Dlatego projektując Naturamę, przewidzieliśmy zarówno kawalerki, jak i pięciopokojowe mieszkania, duże balkony i taras, oraz ponad 100-metrowe prywatne ogrody – mówi.