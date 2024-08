Bouygues Immobilier Polska podpisał umowy z dwoma wykonawcami ogłoszonych w tym roku warszawskich inwestycji. Za inwestycję Neo Praga jest odpowiedzialna Grupa Erbud, a Avenir wybuduje firma Swietelsky. Zakończenie budowy obu osiedli zaplanowano na 2026 rok. W sumie powstanie 200 mieszkań.

Neo Praga z zielonym dachem

Neo Praga to kolejny wspólna inwestycja Erbudu i Bouygues Immobilier Polska. Budynek z zielonym dachem powstanie przy ul. Drwęckiej na Pradze-Południe. Neo Praga to 104 mieszkania o powierzchni od 28 do 115 mkw. Do lokali na parterze są przypisane ogródki.

- Atutem inwestycji jest lokalizacja niedaleko planowanej stacji metra Mińska – mówi deweloper.

Neo Praga powstanie przy ul. Drwęckiej na Pradze-Południe Mat.prasowe

Avenir z ogrodem deszczowym

Osiedle Avenir powstanie przy ul. Wschodu Słońca we Włochach. Z generalnym wykonawcą tej inwestycji, firmą Swietelsky, Bouygues Immobilier Polska współpracuje siedem lat.