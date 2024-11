– I zaczynają na nie reagować – mówi Drogomirecki. – Ci, którzy już od wielu miesięcy czekają na nabywcę, a którym zależy na sprzedaży lokalu, stopniowo, ale jednak obniżają ceny. Trend ten powoli się upowszechnia – ocenia.

Jak dodaje, powołując się na codzienne doświadczenia w pracy pośrednika, że odpowiednie przygotowanie i sprofilowanie oferty, ustalenie właściwej ceny i – co niezwykle istotne – możliwość znalezienia nabywcy wśród klientów innych współpracujących biur nieruchomości, a w rezultacie skrócenie czasu sprzedaży i uzyskanie możliwie najlepszej ceny – to dla właściciela korzyść często nie do przecenienia.

Duże różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi mieszkań

Łukasz Wydrowski nie ma wątpliwości, że kupujący mają dziś przewagę. – Rynek wtórny jest pełen okazji, szczególnie w segmentach mieszkań większych i długo czekających na nabywców – mówi prezes Estatic Nieruchomości. – Z perspektywy sprzedających kluczowe będzie dostosowanie cen ofertowych do realiów rynkowych – podkreśla.

Co się może wydarzyć na rynku wtórnym w ostatnich tygodniach roku? Łukasz Wydrowski przewiduje, że utrzyma się rekordowa podaż mieszkań, co zwiększy presję na obniżki cen. – Popyt będzie mały, porównywalny z poziomami z 2022 roku, z możliwym lekkim ożywieniem w grudniu – prognozuje, mówiąc o „dużym polu do negocjacji”. – Różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi są znaczne, w przypadku dużych mieszkań przekraczają nawet 30 proc. – podaje Wydrowski.

Jak dodaje, końcówka roku to czas wyzwań, ale i okazji. Kupujący mają większą przewagę negocjacyjną, a sprzedający muszą dostosować ceny do rynkowych warunków. Trudny czas dla jednych, ale też szansa dla tych, którzy potrafią działać elastycznie – mówi prezes Estatic.