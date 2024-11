Pośredniczka z agencji Północ Nieruchomości przyznaje, że dynamika wzrostu wartości nieruchomości w mniejszych miastach może być wolniejsza niż w dużych ośrodkach. - Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestycji trzeba dokładnie przeanalizować lokalny rynek i przewidzieć potencjalne ryzyko, aby ocenić, czy taka inwestycja będzie opłacalna w dłuższej perspektywie - radzi.

Inwestycje w mieszkania w ośrodkach turystycznych

Katarzyna Górzna, dyrektor Freedom Giżycko zwraca uwagę na inwestowanie w mieszkania na Mazurach. – W mniejszych miejscowościach takich jak Giżycko ceny nieruchomości są znacznie niższe. Mieszkania wymagające remontu są wyceniane na 5,5 tys. Nieruchomości z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej lub z widokiem na jezioro można kupić za 12 – 20 tys. zł za metr – podaje. - Giżycko, położone na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych, szczególnie w sezonie letnim. Wynajem krótkoterminowy mieszkań może generować znaczne zyski, zwłaszcza od kwietnia do października, kiedy region przyciąga turystów z Polski i zagranicy. Duża liczba przyjezdnych i ograniczona podaż działek nad jeziorami powodują, że wartość nieruchomości stale rośnie, co czyni tę formę inwestycji wyjątkowo opłacalną - podkreśla.



Ale Mazury, jak dodaje Katarzyna Górzna, to nie tylko turystyka, ale też spokój, który przyciąga osoby zmęczone szybkim tempem życia w dużych miastach. - Inwestowanie w mieszkanie w tym mieście pozwala na połączenie przyjemnego z pożytecznym – wynajem mieszkania turystom w sezonie i osobiste korzystanie z nieruchomości poza sezonem – wyjaśnia pośredniczka Freedom. - Region ma też bogatą ofertę kulturalną i sportową. W Giżycku odbywają się m.in. mistrzostwa w żeglarstwie, regaty, zawody rowerowe oraz różne jarmarki, na których można nabyć lokalne produkty. Dla fanów lotnictwa co roku nad jeziorem Niegocin organizowane są pokazy lotnicze Air Show. Tego typu wydarzenia zapewniają stały napływ turystów, co sprawia, że nieruchomości na wynajem są bardzo poszukiwane.

Dyrektorka z Freedom zwraca też uwagę na wyzwania. - Poza sezonem, od listopada do kwietnia, ruch turystyczny na Mazurach maleje, co może wpłynąć na mniejsze zainteresowanie wynajmem krótkoterminowym – zaznacza. – Dla niektórych inwestorów mankamentem może być brak dużej infrastruktury handlowej i usługowej.