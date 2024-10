Odpady budowlane do recyklingu

Jednocześnie zapewnia, że Spravia będzie przygotowana na wdrożenie nowych przepisów. – Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany mające na celu ograniczenie wpływu procesu budowlanego na środowisko. Wprowadzamy certyfikację BREEAM, która wymusza odpowiednie segregowanie odpadów – mówi Miś.

Hanna Zajączkowska, członek zarządu i dyrektor dywizji usług środowiskowych w FBSerwis (branża gospodarowania odpadami), komentuje, że zmiany w zakresie segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych mają na celu ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

– Jest to zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i polityką gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym. Aby to osiągnąć, potrzebne są przepisy zmuszające przedsiębiorców z branży budowlanej i remontowej do staranniejszej segregacji odpadów, a zachęcające firmy z branży odpadowej do inwestowania w instalacje sortujące odpady budowlane. Dla branży to szansa na zwiększenie efektywności procesów związanych z recyklingiem – mówi Zajączkowska.

Jej zdaniem głównym zagrożeniem jest brak odpowiedniej infrastruktury, która mogłaby sprostać wymogom od początku obowiązywania przepisów.

– Proces inwestycyjny w Polsce jest długotrwały, niejednokrotnie obarczony ryzykiem, co może zniechęcać firmy do inwestycji w nowe instalacje sortujące – zauważa. – Ustawodawca przewidział jedynie dwuletni okres przejściowy (pierwotnie przepisy miały wejść w życie w 2023 r.) w sytuacji, w której proces inwestycyjny trwa od czterech do dziesięciu lat. Jest więc ryzyko, że branża nie zdąży się dostosować do nowych regulacji, co może wpłynąć na realizację wyznaczonych przez ustawodawcę celów.