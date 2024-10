Sprzedaż w 2023 r. była bardzo dobra, do końca tego roku spodziewamy się również podpisać około 500 umów. Ponadto od trzech lat wydajemy 600–650 mieszkań rocznie. Miesiąc temu przekazaliśmy również taki niestandardowy produkt, czyli 400 mieszkań na wynajem dla platformy PRS AFI Europa przy ul. Szwedzkiej.

Nasza strategia zakłada działanie w pewnej niszy, realizujemy projekty w bardzo dobrych lokalizacjach, w określonym standardzie. Skupiamy się na jakości, a nie na liczbie dostarczanych mieszkań. Od kilku lat realizujemy sprzedaż rzędu 500 lokali i osiąganie sprzedaży 500–700 mieszkań rocznie jest naszym celem. Realizujemy nieoczywiste inwestycje typu brownfield (na terenach już zabudowanych – red.), jak przy Szwedzkiej na warszawskiej Pradze, na terenie dawnej fabryki Polleny, gdzie jest 13 budynków zabytkowych. Generalnie realizujemy inwestycje wymagające dużego know how i kreatywności w przygotowaniu.

Nabywcy kredytowi to nie więcej niż 20 proc. To wynika ze struktury mieszkań, które oferujemy. Profil naszych klientów jest taki, że to nie są osoby kupujące pierwszą nieruchomość w życiu. To raczej osoby, które sprzedają mniejsze lokale kupione lata temu, które dzięki temu mają wkład 50–60 proc., a nie typowo 10–20 proc. Dziś nie sam koszt kredytu jest problemem, tylko zdolność kredytowa.

Nie jesteśmy zatem uzależnieni od programów wsparcia popytu, ale oczywiście takie programy mają wpływ na rynek. Dzisiaj sporym ograniczeniem popytu są utrzymujące się wysokie stopy procentowe, a ostatnie odczyty inflacyjne nie napawają optymizmem, więc wydaje mi się, że należałoby przeciąć dywagacje i dyskusje o programie i powiedzieć wprost, czy będzie, czy nie. Wtedy wszyscy będą wiedzieli, na czym stoją – i deweloperzy, i klienci, bo dziś rynek trwa w zawieszeniu.

FSO Park to aż 62 ha terenu i zabudowa ma potrwać ćwierć wieku i dostarczyć około 12 tys. mieszkań. Jaki jest harmonogram?

I etap to szkoła i ok. 2 tys. mieszkań. Jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o przedstawianie projektu radzie miasta, zakładamy że powinniśmy otrzymać decyzję w ciągu kilku miesięcy i rozpocząć procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Co do dalszych kroków, chcemy ułożyć miasteczko w sposób przemyślany. Mamy 0,5 mln mkw. funkcji mieszkaniowej i 0,2 mln towarzyszącej. Sercem będzie 10-ha park, tereny zielone zajmą łącznie 20 ha działki.