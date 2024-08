Do końca tego roku platforma AFI Home Poland ma urosnąć do 1700 lokali. Od 2022 r. na rynek weszło pięć projektów liczących niemal 750 mieszkań w Warszawie i Krakowie. W tym roku do oferty najmu poza kolejnymi projektami we wspomnianych miastach wejdzie jeszcze inwestycja we Wrocławiu.

Reklama

Nowe budynki i rewitalizowane kamienice

– Do końca 2024 r. planujemy uruchomienie trzech nowych inwestycji w ramach platformy AFI Home, które pozwolą nam rozszerzyć ofertę do blisko 1700 mieszkań. Uruchomienie projektu AFI Home Długa to dla nas wejście na drugi co do wielkości mieszkań w formule najmu profesjonalnego rynek w Polsce, jakim jest Wrocław. W kolejnych miesiącach 2025 r. będziemy gotowi do wprowadzania na rynek kolejnych ponad 500 lokali w inwestycji AFI Home Metro Zachód w Warszawie – zapowiada Michał Stępień, kierujący AFI Home i wiceszef AFI Europe Poland.

Czytaj więcej Nieruchomości Biurowy Służewiec się obroni Biura na stołecznym Służewcu przyciągają jakością w dobrej cenie. Ta biznesowa dzielnica przechodzi wielką przemianę.

Na portfel PRS, poza nowymi budynkami stawianymi w ramach własnych inwestycji lub kupowanymi od zewnętrznych deweloperów, składają się też zrewitalizowane kamienice – przy Złotej w Warszawie (146 lokali) i przy ul. Dajwór na krakowskim Kazimierzu (23 mieszkania). Jak zaznaczają menedżerowie, przywracanie świetności historycznym budynkom to ważny element strategii firmy – z jednej strony takie projekty pozwalają budować długofalowy wzrost wartości, a z drugiej dają rozpoznawalność na rynku.

Na rynku biurowym AFI Europe Poland skupia się na zarządzaniu posiadanymi budynkami V.Offices w Krakowie i T-Mobile Office Park w Warszawie, które łącznie oferują niemal 70 tys. mkw. powierzchni i w tym roku zostały przedłużone umowy najmu 18 tys. mkw. Ponadto firma modernizuje biurowiec Marynarska 12 na Mokotowie.