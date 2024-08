Zdaniem ekspertów niezwykłe jest to, że w II kwartale br. ceny były znacząco wyższe niż w I kwartale. Na rynku widoczne było spowolnienie, a spadków niemal nie było. - Wyjątki to rynek wtórny w Szczecinie (-1,5 proc., kwartał do kwartału) oraz rynek pierwotny w Rzeszowie (-1,2 proc.) i Bydgoszczy (-0,8 proc.) – zwracają uwagę. - W pozostałych badanych miastach ceny wzrosły. Największe podwyżki odnotowano w Kielcach i Gdyni. W tym pierwszym nowe mieszkania były aż o 10,1 proc. droższe niż w I kwartale tego roku, a używane o 9,5 proc. W Gdyni były to wzrosty odpowiednio o 9,6 i 8 proc.

Czytaj więcej Nieruchomości Rynek pierwotny. Jakie mieszkania wchodzą do oferty Jak na spadek popytu zareagowali deweloperzy? W większości największych miast wprowadzili na rynek mniej mieszkań – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl.

Na największym rynku nieruchomości w Polsce, czyli w Warszawie, większy wzrost odnotowano na rynku wtórnym (2,4 proc., kwartał do kwartału) niż na pierwotnym (0,8 proc.). Średnia cena transakcyjna mkw. nowego mieszkania w stolicy to ponad 16 tys. zł, a używanego 15,1 tys. zł.

Transakcyjne ceny mieszkań w II kw. 2024 r. i ich zmiany od I kw. 2024 r. wg NBP Mat.prasowe

- Kolejna zła wiadomość jest taka, że w II kw. wzrosło oprocentowanie kredytów hipotecznych. Z danych NBP wynika, że w tym roku najniższe oprocentowanie (średnio 7,59 proc.) miały kredyty wypłacone w lutym. Później z każdym kolejnym miesiącem było coraz drożej. Najnowsze dane pokazują stawki z czerwca, kiedy to średnia wynosiła już 7,93 proc. – podają autorzy raportu.

Mieszkania coraz mniej dostępne

- Choć poziom wynagrodzeń wciąż rośnie, to jednak za mało, aby zrekompensować połączenie droższych kredytów i wyższych cen mieszkań. W rezultacie mieliśmy drugi kwartał z rzędu spadku dostępności mieszkań kupowanych na kredyt – wskazują autorzy raportu. – Zakup 50-metrowego lokalu w dużym mieście (średnia dla siedmiu największych miast) oznacza ratę w wysokości niemal 4,5 tys. zł (10-proc. wkład własny, okres spłaty: 30 lat). W przypadku pary zarabiającej po 80 proc. średniego wynagrodzenia pierwsza rata pochłaniała 48 proc. dochodu netto. W ostatnich latach tak źle było tylko w II i IV kw. 2022 r. (po 52 proc.) oraz w I kw. 2023 r. (48 proc.), ale wtedy mieliśmy wyższy poziom stóp procentowych.