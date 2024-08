W ocenie analityków REDNET Property Group wysoka produkcja nowych mieszkań to niejedyny argument przemawiający za tym, że ceny mieszkań po wejściu kredytów „Na start” nie wzrosną. - Istotne są również limity dochodów beneficjentów oraz limity przyjmowanych wniosków: co do zasady maksymalnie 15 tys. na kwartał - argumentują.



Bardzo drogie kredyty hipoteczne

– W ramach „Bezpiecznego kredytu” udzielono przez pół roku ponad 90 tys. kredytów, czyli średnio ponad 16 tys. miesięcznie, a kredyt „Na start” zakłada, że ze wsparcia skorzysta średnio 5 tys. kredytobiorców miesięcznie. To istotna różnica. Biorąc pod uwagę, że dziś w ofercie deweloperów na siedmiu głównych rynkach (wraz z aglomeracjami) mamy 76 tys. mieszkań, a niemal drugie tyle jest w sprzedaży na rynku wtórnym, 5 tys. kredytów miesięcznie z rządową bonifikatą przy utrzymanej podaży będzie miało niewielkie znaczenie przy kształtowaniu cen nieruchomości w przyszłości. To niewielki potencjał do wywołania skokowego wzrostu cen – uważa Chojnacki.

Program miałby trwać do 2027 roku. - Długoterminowa perspektywa pozwoli budowniczym przygotowywać się do nowych inwestycji i dostarczać podaż adekwatną do zapotrzebowania rynkowego – przekonują analitycy REDNET Property Group.

Robert Chojnacki podsumowuje, że w Polsce wciąż brakuje jasnej polityki mieszkaniowej, a oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najwyższe w całej Unii Europejskiej. – Wielu Polaków nie ma zdolności żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny, który jest dla nich jedyną szansą na zakup nieruchomości. Deweloperzy muszą to brać pod uwagę, kalkulując wprowadzanie nowych inwestycji — zaznacza.