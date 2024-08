Mało kogo stać na dom. Zmienią to tanie kredyty?

Czy program dopłat do kredytów „Na start" (jeśli wejdzie w życie) zwiększy popyt na domy? Duże rodziny, które program ma preferować, będą szukać domów?

Trudno obecnie analizować i oceniać program, którego zasady wciąż ewoluują. Wydaje się jednak, że niezależnie od jego finalnej wersji (jeśli zostanie przyjęta przez Sejm) wpływ programu na rynek domów będzie jednak niewielki.

O ile o zamieszkaniu we własnym domu marzy wielu Polaków, o tyle na drodze do realizacji takiego marzenia często stają względy praktyczne - konieczność dojazdów do pracy, konieczność dowożenia dzieci do szkoły czy przedszkola, wysokie koszty bieżącej konserwacji domu, a nierzadko też niepewność związana z kosztami energii, ogrzewania.

Znalezienie klienta na dom jest dziś trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu, ale nie niemożliwe. Wiele zależy od właściwej wyceny nieruchomości, jej odpowiedniego przygotowania i dobrze zaplanowanej promocji.

Dlatego już na etapie planowania sprzedaży warto się zwrócić do doświadczonego pośrednika. Znam przypadki, gdy samodzielne, nieumiejętne wprowadzenie oferty na rynek w rzeczywistości utrudniło, a nie pomogło w znalezieniu nabywcy czy uzyskaniu satysfakcjonującej ceny.