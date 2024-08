Rynek pierwotny. Jakie mieszkania wchodzą do oferty

Gdzie jest więcej lokali z segmentu popularnego

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w Warszawie, Trójmieście i Łodzi średnia cena metra kwadratowego wzrosła w lipcu o 1 proc. – W stolicy, podobnie jak we Wrocławiu, powodem był najpewniej dopływ na rynek głównie drogich mieszkań. Natomiast w pozostałych dwóch metropoliach większy wpływ na średnią miała wyprzedaż najtańszych lokali – mówi Marek Wielgo. - Na przykład w Łodzi udział mieszkań z ceną poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy spadł w ciągu zaledwie miesiąca z 32 do 29 proc. Wzrósł za to – z 28 proc. do 30 proc. - odsetek lokali w przedziale cenowym 12-15 tys. zł za metr.

Także w Trójmieście zmniejszyła się oferta najtańszych mieszkań. - Nie oznacza to jednak, że zwlekanie z zakupem mieszkania wszędzie wiąże się z coraz większym wydatkiem – zaznacza Marek Wielgo. - Na przykład we Wrocławiu, gdzie średnia cena metra kwadratowego wzrosła w lipcu najbardziej, nie skurczył się ani odsetek lokali do 10 tys. zł, ani w przedziale 10-12 tys. zł za metr. Zmniejszyła się natomiast oferta mieszkań z ceną metra kwadratowego między 12 tys. a 15 tys. zł. Większy wybór mieszkań mieli zaś ci, którzy są skłonni zapłacić więcej.

Jak dodaje ekspert portalu RynekPierwotny.pl, więcej lokali z segmentu popularnego trafiło na rynek w Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – W to w stolicy Wielkopolski zatrzymało wzrost średniej ceny metra kwadratowego już trzeci miesiąc z rzędu. A co ważniejsze, w obu tych metropoliach wzrósł odsetek lokali z ceną poniżej 10 tys. zł za metr – wskazuje.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego wzrosła w tym roku o 2 proc., czyli najmniej wśród największych metropolii. - W wyścigu o miano tegorocznego lidera podwyżek prowadzi wciąż Łódź, ale ex aequo z Wrocławiem. Od początku roku średnia cena metra kwadratowego wzrosła w tych miastach aż o 9 proc. – podaje Marek Wielgo. - Poznań i Warszawa zajmują kolejne miejsce ze wzrostem średniej o 6 proc. Z kolei w Krakowie i Trójmieście ceny podskoczyły w ciągu siedmiu miesięcy o 4 proc.