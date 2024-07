Swój plan, nazwany „epickim flippem”, Rafał Zaorski ogłosił pod koniec ubiegłego roku. 485-metrowy apartament położony na 50.piętrze warszawskiej wieży przy Złotej 44 miał być podzielony na 20 tys. udziałów. Jeden miał kosztować 5 tys. zł.

„Epicki flipp” nie znalazł uznania w oczach mieszkańców stołecznej wieży. Projekt krytykował też zarządca nieruchomości.

Inwestorzy ze Złotej 44 odzyskają pieniądze

Dziś już wiadomo. „Epickiego flippa” na Złotej nie będzie. Rafał Zaorski poinformował na platformie X o „ostatecznym zakończeniu eksperymentu z dniem 8.7.2024”.

- Zainteresowanie projektem podziału najdroższego apartamentu w Polsce na 20 tys. części przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Niestety, z przyczyn całkowicie ode mnie niezależnych, nie jestem w stanie wywiązać się z terminów, dlatego szanując Wasz czas i pieniądze podjąłem jednostronną i ostateczną decyzję o zamknięciu projektu” – napisał.

Zaznaczył, że „wszystkim osobom, które wzięły udział, są zwracane środki”. A osoby, „które zadeklarowały pozostanie w projekcie i nie zrezygnowały do dziś z uczestnictwa oraz podjęły ryzyko i zaufały idei, postanowiłem nagrodzić bonusem – 44 proc. w skali roku, co daje w sumie 22 proc. bonusu za ok. półroczne trwanie epickiego flippa (…).