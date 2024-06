- Na wzrosty cen wpływ miały też powracające do oferty małe mieszkania, których cena za metr jest zawsze wyższa od średniej, co w praktyce podnosi wartość dla całego miasta – tłumaczą eksperci serwisu. – A jeśli z oferty wypadały tańsze mieszkania, bo się wyprzedały, to średnia cena rosła.

Mieszkania w Warszawie ciągle najdroższe

Najdroższym miastem jest Warszawa, gdzie średnia cena mieszkań wynosi niespełna 17,1 tys. zł za mkw. Najtańsze lokale są oferowane w Radomiu (ponad 8,5 tys. zł za mkw.).

- Dane za maj 2024 roku pokazują, że uczestnicy rynku mieszkaniowego wykazali się rozsądkiem i rozwagą w obliczu zapowiedzi dotyczących programu kredytów „Na start” – komentuje Robert Chojnacki, twórca i współwłaściciel portali Tabelaofert.pl oraz luksusowemieszkania.pl.- Klienci, zamiast szturmować biura sprzedaży, kupować albo chociażby rezerwować mieszkania, wybrali grilla, postawili na relaks nad morzem lub w górach, całkowicie ignorując teorie o mającej lada moment nastąpić kolejnej fali wzrostów cen lub chociaż masowym wykupywaniu mieszkań. A jeżeli była jakakolwiek reakcja na ogłoszenie programu dopłat, to raczej wyczekiwanie, czy on rzeczywiście będzie i jaki ewentualnie będzie jego ostateczny kształt, co w jakimś sensie tłumaczy spadek sprzedaży — zwraca uwagę.

Mat.prasowe

Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca REDNET 24, firmy sprzedającej lokale deweloperskie, sprzedaż mieszkań spadła, ponieważ klienci, którzy nie musieli się już bić o oferty (oferta wzrosła), czekają dodatkowo na obniżki stóp procentowych.