Mat.prasowe

Struktura cen nowych mieszkań

Wzrost cen nowych mieszkań lepiej obrazuje struktura cen mieszkań dostępnych w ofercie firm deweloperskich. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że we wszystkich metropoliach poprzeczka idzie systematycznie w górę. - Na przykład w Poznaniu pod koniec ubiegłego roku niemal co piąte nowe mieszkanie miało cenę nieprzekraczającą 10 tys. zł za metr kwadratowy. W ciągu pięciu miesięcy ich udział w ofercie poznańskich deweloperów skurczył się do 10 proc., a wrocławskich – z 14 do 4 proc. – wskazuje Marek Wielgo. - Jeszcze miesiąc temu odsetek takich lokali we Wrocławiu wynosił 7 proc. Tymczasem w Krakowie już ich praktycznie nie ma, a w Warszawie znalezienie niemal graniczy z cudem.

Mat.prasowe

W Łodzi i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii można jeszcze znaleźć bez problemu mieszkania, których cena metra kwadratowego nie przekracza 9 tys. zł. - Pytanie jednak, czy będą one dostępne za rok? Od grudnia w Łodzi oferta skurczyła się z 32 do 21 proc., czyli średnio 2 pkt na miesiąc – podkreśla Marek Wielgo.