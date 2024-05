Klienci boją się kosztów termomodernizacji

Czy rynek wtórny zacznie gonić Warszawę? Autorzy raportu Expandera i Rentier.io uważają, że w najbliższym czasie jest to mało prawdopodobne. - Preferowanie nowych mieszkań prawdopodobnie wynika z obaw o koszty termomodernizacji, które trzeba będzie wykonać w najbliższych latach. Ten element może mieć istotne znaczenie przez kilka – kilkanaście najbliższych lat – przewidują analitycy.

W zdecydowanej większości dużych miast drożej jest na rynku pierwotnym. Największe różnice odnotowano w Katowicach (42 proc.), Opolu (31 proc.) i Łodzi (30 proc.), gdzie na rynku wtórnym jest sporo mieszkań w cenach znacznie niższych od tych obowiązujących w nowych inwestycjach. Stosunkowo niewielkie różnice w cenach na rynku pierwotnym i wtórnym mamy z kolei w Gdańsku (2 proc.) i Rzeszowie (2 proc.). To miasta, gdzie starsze mieszkania są chętnie kupowane, a więc ich ceny są zbliżone do tych dla nowo wybudowanych lokali – wyjaśniają analitycy.

Ceny ofertowe mieszkań wyższe o 17 proc. niż transakcyjne

- Z danych NBP wynika, że różnica pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi na rynku wtórnym jest ogromna. Rekordziści to Kraków (23 proc.) i Warszawa (22 proc.). Nie oznacza to jednak, że kupujący mieszkania na rynku wtórnym wynegocjowali aż tak duże obniżki. Tak duża różnica częściowo może wynikać z tego, że ceny transakcyjne dotyczą mieszkań, dla których warunki sprzedaży często zostały ustalone kilka miesięcy wcześniej, gdy w ofertach obowiązywał niższy poziom cen – wyjaśniają analitycy. - Nawet jeśli jednak uwzględnimy ten element, to nadal ta różnica wydaje się zbyt wysoka. Części kupujących w I kwartale prawdopodobnie udało się więc wynegocjować cenę znacznie niższą niż ta w ogłoszeniu. Poza tym zapewne było wiele ofert, które miały tak wysokie ceny, że nie znalazły nabywców. Zawyżały więc średnią dla cen ofertowych, a nie miały wpływu na ceny transakcyjne.