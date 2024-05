Czynny żal nie ma oficjalnego wzoru. Przykładowy jest zamieszczony na stronie biznes.gov.pl. Ministerstwo Finansów wskazuje, że powinny się w nim znaleźć przede wszystkim dane podatnika i adresata, opis popełnionego czynu i jego okoliczności, a także informacja o tym, czy sprawca naprawił swój błąd, a jeżeli tego nie zrobił, to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do wypełnienia swoich obowiązków. Ministerstwo Finansów odradza też załatwianie sprawy przez pełnomocnika. Ostrzega, że może to zostać uznane za zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, a nie dobrowolne przyznanie się do winy sprawcy czynu.

Z kolei zeznanie PIT-39 można złożyć przez urzędową stronę e-Deklaracje albo korzystając z programów komercyjnych. Można je też sporządzić w wersji papierowej i wysłać albo zanieść do urzędu.