Do Warsaw Unit popłynęła zielona energia

- Zastosowanie czystej energii w Warsaw Unit pozwoli na redukcję ponad 50 proc. emisji CO2 w globalnym cyklu użytkowania budynku oraz 70 proc. zużycia mediów – podaje w komunikacie spółka Ghelamco, deweloper i właściciel stołecznego biurowca Warsaw Unit. – To pierwszy wieżowiec w Polsce w całości zasilany zieloną energią.

Zdalne farmy solarne

W kilku regionach Polski powstały farmy solarne – we współpracy z Escolight i firmą Revolt Energy - które zasilą także inne nieruchomości Ghelamco.

- Zdalne farmy fotowoltaiczne to elektrownie słoneczne położone w znacznej odległości od budynku. - W przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji montowanych na dachu lub gruncie nieruchomości (tzw. on-site), takie farmy powstają w lokalizacjach, w których panują optymalne warunki do produkcji energii ze słońca – tłumaczy deweloper.

Neutralność energetyczna