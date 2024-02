Finne na nowych rynkach. Rośnie bank danych o nieruchomościach komercyjnych w Europie

Użytkownicy z tych krajów mogą korzystać z bazy danych o budynkach magazynowych. To kolejny krok w realizacji strategii Grupy REDD, która wejście na europejskie rynki zapowiedziała w lipcu 2023 roku. Celem jest zbudowanie banku danych o nieruchomościach komercyjnych w Europie.

Na nowych odsłonach serwisu finne dostępne są dane dotyczące rynku magazynowego – to niemal 3,6 tys. obiektów magazynowych zlokalizowanych w pięciu krajach. Oprócz Polski to Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry.

Swobodny dostęp

- Przygotowaliśmy pięć odrębnych domen krajowych. Portal finne w każdym z krajów jest dostępny w lokalnym języku. Dzięki wykorzystaniu jednej zintegrowanej bazy danych możliwy jest dostęp do obiektów na wszystkich rynkach, niezależnie od domeny, z której korzysta użytkownik – tłumaczą przedstawiciele Grupy REDD. - Oznacza to, że korzystając z portalu w domenie np. finne.cz, użytkownicy mają swobodny dostęp do nieruchomości również w Polsce, Słowacji, Rumunii czy na Węgrzech.

- Wraz z wejściem finne na rynki CEE nasi klienci dostają to, czego od nas oczekiwali: dostęp do wiedzy o popycie na ich powierzchnie. Warto zaznaczyć, że jedno destandaryzowane źródło danych o pięciu krajach CEE to ułatwienie dla biznesu - właściciele nieruchomości rozsianych na kilku rynkach będą mogli na jednym ekranie porównać się z lokalną konkurencją i tym samym podejmować decyzje biznesowe w oparciu o rzetelne dane – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Ogrodzki, założyciel i prezes Grupy REDD.