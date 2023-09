REDD ma nowych inwestorów. 6,5 mln zł od aniołów biznesu

Bartosz Mierzwiak, do niedawna był dyrektorem zarządzającym w Logicor. Odpowiadał za zarządzanie platformą Logicor w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech, a także Northern Europe, czyli Niemcami, Beneluxem, Austrią i Szwajcarią.

Przed dołączeniem do Logicor we wrześniu 2014 r. spędził cztery lata w Prologis, a wcześniej przez prawie osiem lat był związany z Jones Lang LaSalle Polska, gdzie odpowiadał za wynajem powierzchni biurowych w całej Polsce. – Podejmując decyzję o inwestycji, kierowała mną istotna kwestia. Choć wartość branży oszacowana na dziesiątki miliardów euro jest niezaprzeczalna, to niezaprzeczalny jest również brak pełnych, wiarygodnych i ujednoliconych danych, które są nieodzowne do trafnego podejmowania decyzji w obszarze rozwoju i inwestycji – mówi Bartosz Mierzwiak.

Dr hab. Krzysztof Kalicki to polski ekonomista, bankier i urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, w latach 1994–1996 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i wieloletni prezes Deutsche Bank Polska, a dziś w radzie nadzorczej banku. – Dalsza dynamika wzrostu rynku nieruchomości, sprawność wyboru ofert oraz szybkość zawierania transakcji zależą od dostępu do wiarygodnej informacji i jej transparentności – mówi dr Kalicki.

Zagraniczna ekspansja

Tomasz Olszewski, współzałożyciel i członek zarządu REDD podkreśla, że jednym ze strategicznych celów firmy jest budowa think-tanku „z misją przyspieszenia procesu cyfrowej transformacji sektora nieruchomości”. - Dlatego tak cenna jest dla nas wiedza nowych inwestorów. Wykorzystamy ją do stworzenia kompleksowej platformy danych, która ma zrewolucjonizować sposób, w jaki wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości komercyjnych podejmują strategiczne decyzje - wyjaśnia Tomasz Olszewski.

A Piotr Smagała, współzałożyciel i wiceprezes ds. sprzedaży i produktu w REDD, dodaje, że doświadczenie nowych inwestorów są dużym wsparciem dla firmy planującej zagraniczną ekspansję.