Niezaspokojony apetyt sprzedających mieszkania

- Zupełnie inaczej przedstawiają się zmiany średnich cen ofertowych mieszkań w ujęciu rocznym. W tym zestawieniu palmę pierwszeństwa niezmiennie dzierży Kraków – wskazuje Marcin Drogomirecki. Z jego analiz wynika, że średnie ceny ofertowe mkw. mieszkań na krakowskim rynku wtórnym wzrosły rok do roku o 37,2 proc., do rekordowego poziomu ponad 16,3 tys. zł za mkw.

Duże, ponad 20-procentowe wzrosty cen, nastąpiły w pięciu miastach - Warszawie (26 proc., ponad 17,3 tys. zł za mkw.), Wrocławiu (24,2 proc., ponad 13,1 tys.), Poznaniu (23,1 proc., 11,5 tys. zł), Katowicach (21,6 proc., niemal 9,1 tys. zł) i Gdańsku (20,3 proc., niemal 14,7 tys. zł za mkw.).

- Trzeba pamiętać, że również mniejsze, kilkunastoprocentowe wzrosty cen zanotowane w pozostałych sześciu miastach wyznaczają w nich nowe rekordy cenowe – zaznacza Marcin Drogomirecki.

W Łodzi średnie ceny mieszkań z drugiej ręki wzrosły w ciągu roku o 19,2 proc., do ponad 8,6 tys. zł za mkw., w Szczecinie – o 19,4 proc., do ponad 9,8 tys. zł, w Bydgoszczy – o 15,3 proc., do 8,1 tys. zł, w Lublinie – o 17,5 tys. zł, do ponad 9,9 tys. zł, w Białymstoku o 16,9 proc., do 9,8 tys. zł, a w Olsztynie o 16,7 proc., do ponad 8,8 tys. zł za metr.

Kiedy hamowanie

- Rynek mieszkaniowy cechuje się dużą bezwładnością; wpływ zmian, jakie zachodzą w jego otoczeniu jest bardzo powolny – komentuje Marcin Drogomirecki. - Dlatego spodziewane wyhamowanie wzrostu cen wynikające ze spadku popytu może być zauważalne dopiero za kilka miesięcy. Jego wystąpienie jest jednak uwarunkowane dodatkowymi czynnikami, takimi jak zmiany wysokości stóp procentowych (wpływające na dostępność kredytów hipotecznych), aktywność inwestycyjna deweloperów, sytuacja na rynku najmu (obecnie przybywa na nim wolnych lokali) czy materializowanie się zapowiadanego kolejnego programu dopłat do kredytów na zakup mieszkań „Na start”.