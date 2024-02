Rynek wtórny na fali. Skraca się czas sprzedaży mieszkań

Ograniczona oferta

Problemem były nie tylko rosnące ceny mieszkań, ale ich mała oferta. Na rynku deweloperskim zaczęło brakować najbardziej popularnych mieszkań, czyli tych o powierzchniach 50-60 mkw. - Problemy z podażą takich mieszkań były też masowo zgłaszane przez klientów, którzy poszukiwania ograniczyli do rynku wtórnego. Potwierdzeniem dużego zapotrzebowania na lokale jest skracanie się czasu ich sprzedaży w największych miastach – zauważa Marcin Jańczuk.

Według „Barometru Metrohouse i Credipass” czas sprzedaży mieszkań w Warszawie wynosi średnio 69 dni wobec 89 dni w innych największych miastach. Autorzy raportu twierdzą, że dla planujących zakupy nieruchomości w najbliższych miesiącach nie są to dobre wiadomości. – Można się spodziewać, że wkrótce na rynku pojawi się kolejna grupa potencjalnych nabywców, którzy będą zainteresowani skorzystaniem z dobrodziejstw nowego programu dopłat do kredytów, co przy ograniczonej podaży mieszkań może doprowadzić do pogłębiania się nierównowagi rynkowej – uważają.

Drogo na rynku pierwotnym

Autorzy raportu analizują też sytuację na rynku deweloperskim, wykorzystując dane platformy BIG DATA RynekPierwotny.pl.

- W III kw. 2023 r. sygnalizowaliśmy zmianę średniej ofertowej ceny mkw. nowych mieszkań wynoszącą od minus 0,4 proc. w Łodzi do plus 10,9 proc. w Krakowie. W kolejnym kwartale doszło do zmiany na pozycji lidera cenowych wzrostów — mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.