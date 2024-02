Zakup czy wynajem. Rata kredytu niższa niż czynsz

Jak tłumaczą, różnice w wynikach różnych grup uczestników to efekt dwóch czynników. - Im większe gospodarstwo domowe, tym niższe oprocentowanie kredytu „Na start”. Ponadto, im więcej osób, tym wyższa część kwoty kredytu jest objęta obniżonym oprocentowaniem – wyjaśniają.

Porównanie pierwszej raty kredytu „Na start” z kosztem najmu mieszkań Mat.prasowe

Nietypowy Kraków

W zestawieniu Expandera i Rentier.io wyróżnia się Kraków. – To jedyne miasto, gdzie rata preferencyjnego kredytu jest wyższa niż koszt najmu nawet dla rodziny z trójką dzieci – zauważają autorzy analiz. - Co więcej, wysokość takiej raty dla tej rodziny jest wyższa niż w Warszawie, mimo że to w stolicy ceny mieszkań są wyższe.

Eksperci tłumaczą, że te nietypowe wyniki wynikają z jednej strony z zasad programu. – Założenia są takie: jeśli w mieście będącym stolicą województwa wartość odtworzeniowa mkw. mieszkania jest o co najmniej 15 proc. wyższa niż wartość dla całego kraju, kwota kredytu objęta obniżonym oprocentowaniem zostaje zwiększona o co najmniej 10 proc. Jeśli z kolei będzie wyższa o co najmniej 30 proc., kwota jest zwiększana o 20 proc. – przypominają. – Na razie nie wiadomo dokładnie, jak tę regułę interpretować. Dla przykładu nie jest dokładnie określone, jak należy policzyć średni wskaźnik dla całego kredytu (czy powinna to być średnia ważona czy arytmetyczna). Dla potrzeb naszych wyliczeń przyjęliśmy średnią arytmetyczną z wskaźników dla wszystkich regionów Polski.

Średni wskaźnik przeliczeniowy w Krakowie w I kw. 2024 r. wynosi ponad 7,5 tys. zł za mkw., co jest zadziwiająco niskim poziomem w porównaniu z cenami obowiązującymi w mieście. - Dla porównania wyższy wskaźnik obowiązuje np. w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Olsztynie czy gminach sąsiadujących z Wrocławiem – zauważają. - Niski poziom wskaźnika sprawia, że w Krakowie kwota kredytu objęta obniżonym oprocentowaniem prawdopodobnie nie zostanie podwyższona. Z kolei uczestnicy programu w Warszawie i Wrocławiu prawdopodobnie skorzystają z maksymalnej podwyżki o 20 proc. To dlatego w naszych wyliczeniach rata w Krakowie jest nieco wyższa niż w Warszawie, mimo że stolica ma wyższe ceny mieszkań.