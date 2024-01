Słodko - gorzkie nastroje w mieszkaniówce. Co dalej?

W IV kwartale 2023 roku na całym rynku nieruchomości powiało chłodem. Nastroje najbardziej pogorszyły się w mieszkaniówce, co było efektem m.in. wyczerpania się budżetu „ Bezpiecznego kredytu 2 proc.” i niepewności co do przyszłości tego programu – wynika z najnowszego badania nastrojów rynkowych, które przeprowadził portal Nieruchomosci-online.pl.

Za wysokie ceny

W IV kwartale 2023 r. indeks nastrojów rynkowych (INPON) spadł o 5 pkt, do 55,5 pkt. - Pomimo obniżenia wartości wskaźnika pod koniec roku, barometr koniunktury na rynku nieruchomości wciąż jest lekko powyżej poziomu optymizmu, który wyznacza granica 50 pkt – tłumaczą analitycy serwisu Nieruchomosci-online.pl. - Mimo ostatniego spadku nastrojów, to i tak o wiele lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2022 r. (poprawa rok do roku o 9 pkt) - dodają.

– W kolejnej części naszego badania nastrojów wzięło udział ponad 1,2 tys. agentów nieruchomości z całej Polski. Analiza opinii tak dużej grupy wskazuje, że na obniżenie wartości indeksu w IV kwartale wpłynęły przede wszystkim trzy czynniki: wyczerpanie się pieniędzy z budżetu „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, ewidentne przeszacowanie cen wielu nieruchomości oraz mniejsza aktywność kupujących charakterystyczna dla czwartego kwartału roku – komentuje Alicja Palińska z działu analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.

Duże mało popularne