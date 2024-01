„Mieszkanie na start”. Jaka rata kredytu?

Jak mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, z analizy założeń nowego programu "Mieszkanie na start" wynika, że wysokość raty kredytu i suma dopłat mogą być bardzo różne w zależności od kilku czynników. - Ogromne znaczenie ma to, czy kredyt zaciąga singiel, para czy rodzina z dziećmi – wyjaśnia.



Z wyliczeń Expandera wynika, że 400 tys. zł kredytu w przypadku singla oznaczałoby miesięczną ratę w wysokości 2 773 zł. Para płaciłaby raty w wysokości 1 833 zł, a rodzina z trójką dzieci — 1 333 zł. - Na wysokość raty wpłyną także dochody uczestników programu, kwota kredytu, lokalizacja nieruchomości – wskazuje ekspert.

Uprzywilejowane rodziny z dziećmi

Jarosław Sadowski podkreśla, że nowy tani kredyt będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjny niż zwykły kredyt hipoteczny. - Trudniej jest go porównać z "Bezpiecznym kredytem 2 proc.", który działał do końca ubiegłego roku. Choć oprocentowanie w nowym programie będzie niższe, to wynik porównania będzie bardzo różny w zależności od kilku czynników: kwoty kredytu, wielkości gospodarstwa domowego wnioskodawcy, miasta, w którym znajdowałaby się nieruchomość, wysokości dochodu – mówi ekspert. - Ograniczymy się więc do porównania rat kredytu „na start” ze zwykłym kredytem hipotecznym.