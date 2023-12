Tani kredyt wymiótł z rynku tanie mieszkania

Marek Wielgo przypomina, że zwykle najdroższe w przeliczeniu na metr kwadratowy są najmniejsze lokale. - Kupujący są skłonni zapłacić za nie więcej ze względu na niską cenę jednostkową. Np. w Warszawie deweloperzy oferują mieszkania do 30 mkw. średnio po 20,4 tys. zł za metr! Z kolei mkw. lokalu dwu- i trzypokojowego o powierzchni 50 — 70 mkw. jest tańszy średnio aż o 27 proc. – mówi ekspert. - Problem w tym, że w stolicy kawalerkę można kupić, mając ok. 500 tys. zł, a na większe lokum trzeba wyłożyć 800 — 900 tys. zł - podkreśla.



Spory wybór mieszkań do kupienia na kredyt na 2 proc. miały głównie dobrze zarabiające małżeństwa czy osoby z dzieckiem, które mogły sięgnąć po maksymalną kwotę takiego kredytu — 600 tys. zł, a do tego miały 200 tys. zł wkładu własnego. - Na brak wyboru mieszkań na rynku pierwotnym nie mogli też narzekać single, mimo że banki mogły im pożyczyć na preferencyjnych warunkach nie więcej niż 500 tys. zł. Razem z maksymalnym wkładem własnym (200 tys. zł) robiła się jednak całkiem pokaźna suma – mówi ekspert.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w siedmiu największych metropoliach do kupienia za kwotę do 700 tys. zł jest ponad 20,4 tys. nowych mieszkań. - Najwięcej jest ich w Łodzi, gdzie można przebierać w ofercie blisko 4,8 tys. lokali. Ponadto Łódź jest jedyną metropolią, w której oferta mieszkań deweloperskich w cenie do 700 tys. zł zwiększyła się, mimo „Bk 2 proc”. – wskazują analitycy. - Tego samego nie można powiedzieć o innych największych miastach. W większości z nich odnotowaliśmy w listopadzie wzrost podaży. Wyjątkiem było Trójmiasto, choć ci, którzy dysponują kwotą 700 tys. zł, wciąż mają w czym wybierać, bo w ofercie firm deweloperskich jest ponad 2 tys. mieszkań w tej cenie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że na skutek wzrostu cen, kurczy się metraż mieszkań do kupienia za daną kwotę.

Mat.prasowe

Nowe rozdanie

– Pamiętajmy, że program adresowany jest do młodych ludzi, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie. Wielu spośród tych, którzy są na początku drogi zawodowej, nie ma tak dużej zdolności kredytowej. Ponadto przyjezdni, którzy najmują mieszkanie na zasadach rynkowych, najczęściej nie mają szans na odłożenie tak dużych pieniędzy na wkład własny – zauważa Marek Wielgo. Dodaje, że średnia wartość udzielonych „Bk 2 proc.” to ok. 400 tys. zł.