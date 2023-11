O nową gotową kawalerkę nie jest łatwo

Jakie lokale- jak duże, z jakimi adresami, są jeszcze w ofercie po ukończeniu budowy osiedla?

Pierwsze sprzedają się mieszkania najmniejsze, większe lokale znajdują nabywców na dalszym etapie budowy. Ostatnie wolne mieszkania w ofercie to lokale o większych powierzchniach – cztero – i pięciopokojowe. Na ukończonych osiedlach trudno znaleźć kawalerkę czy mieszkanie dwupokojowe.

Na osiedlach w atrakcyjnych lokalizacjach wszystkie mieszkania sprzedają się bardzo często jeszcze przed zakończeniem budowy. W inwestycjach „z typowymi” adresami lokale są najczęściej dostępne jeszcze po ukończeniu inwestycji.

Co z cenami mieszkań. Czy „dziury w ziemi” są tańsze niż gotowe lokale? Jakie są to różnice? Od czego to zależy?

Dziś oddawane są mieszkania, których budowa zaczęła się w latach 2020 – 2021. Zakontraktowane koszty budowy, zakupu gruntów, finansowania, były niższe niż inwestycji, których sprzedaż rozpoczyna się dziś. Bardzo dobrze widać to na przykładzie wieloetapowych inwestycji, gdzie ceny mieszkań w nowo wprowadzonym etapie są wyższe niż lokali w już zakończonych czy bliskich ukończenia częściach.