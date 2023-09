Dom Development i Echo odpalają głośne projekty

Co drugi Polak rozpoczyna dzień pracy od filiżanki kawy – tak wskazują analizy Food Research Institute. 45 proc. badanych uważa, że to właśnie kawa zapewnia im większą produktywność. A gdyby tak pójść o krok dalej i zadbać o to, aby smakowała jeszcze lepiej, a jej przygotowywanie stało się pasją?