Deweloperzy dostali skrzydeł po decyzji RPP. Zarobią na wzroście cen mieszkań

– Co więcej, ceny mieszkań kontynuują trend wzrostowy i nie widać na razie przesłanek, by przy bieżącym otoczeniu ten trend się zmienił. Zwłaszcza gdy uwzględnimy czynnik ciągle ograniczonej oferty. Wydaje się, że najwięksi deweloperzy powinni lepiej radzić sobie z wprowadzeniem kolejnych projektów do sprzedaży i tym samym zdobywać udziały w rynku. Pozytywne tendencje widać też po stronie kosztów: większość spółek wskazuje, że koszty wykonawstwa są stabilne, co potwierdzają dane np. Polskiej Unii Dystrybutorów Stali czy Polskich Składów Budowlanych. Stwarza to pole do poprawy rentowności w perspektywie kolejnych kwartałów – analizuje.

Develia i Atal w ostatnich dniach skorygowały w górę cele sprzedaży na 2023 r. Dom Development również spodziewa się bardzo mocnego II półrocza.

Jeszcze dużo obaw

Jak szacuje portal Rynekpierwotny.pl, w skali roku średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów w siedmiu największych aglomeracjach wzrosły o 11–25 proc.

– Rynek funkcjonuje na dopalaczu, jakim jest „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, bez tego dalej by hamował. Deweloperzy mają do programu dość ambiwalentny stosunek. Z jednej strony branża korzysta, z drugiej obawia się wywołanego przez program zamieszania i mocno ograniczonej przewidywalności. Stąd wciąż ograniczona aktywność inwestycyjna i topniejąca oferta, skutkująca przyspieszonym wzrostem cen mieszkań – wskazuje Jarosław Jędrzyński, analityk Rynekpierwotny.pl. – Zasada „duży może więcej” będzie w przewidywalnej przyszłości obowiązywać na rynku pierwotnym. Tuzy mają banki ziemi i pozwolenia. Pytanie, czy będą z tego korzystać. Zwyżka stawek za mkw. na koniec roku prawdopodobnie osiągnie, a nawet przekroczy średnio 20 proc., co może zniwelować pozytywny efekt spadku stóp procentowych – dodaje.

Marcin Krasoń, ekspert Otodom Analytics, przyznaje, że niska podaż mieszkań jest dziś problemem rynku. – Na koniec sierpnia na siedmiu głównych rynkach na ofertę składało się 37,8 tys. lokali, najmniej od końca 2021 r. O ile w Łodzi i Poznaniu ograniczenie wprowadzeń można zrozumieć, bo oferta jest tam na odpowiednim poziomie, o tyle sytuacja w Krakowie i Warszawie może niepokoić. Można to tłumaczyć sporą niepewnością co do tego, jak silna i zasobna jest obecna grupa popytowa – część deweloperów kalkuluje widocznie, że przy takiej niepewności wprowadzanie kolejnych projektów jest zbyt ryzykowne – mówi Krasoń. – Być może decyzje będą podejmowane, gdy przejdzie pierwsza fala zainteresowania kredytami w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Wpływ na obecną sytuację na rynku mają też problemy z finansowaniem inwestycji oraz procesowaniem pozwoleń. Dlatego wydaje się, że lepsze perspektywy mają duże firmy deweloperskie z bankami ziemi oraz zapasami gotówki na rozpoczynanie kolejnych budów – podsumowuje.