Grupa Echo chce być liderem rynku mieszkaniowego

W I połowie br. deweloperska grupa mieszkaniowo-komercyjna miała 9,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec prawie 62 mln zł rok wcześniej. Wynik netto to tradycyjnie pochodna działalności operacyjnej i papierowej wyceny portfela nieruchomości.

Na kilku nogach

Regularnych przychodów i zysków dostarcza część mieszkaniowa. Budowa biur jest bardziej cykliczna – celem jest sprzedaż nieruchomości, a do tego czasu w przychodach i zysku brutto ze sprzedaży mogą pojawić się wpływy z najmu czy fit-outu (wykończenie powierzchni dla najemcy), na książce są też cały czas dwie galerie handlowe. Echo ma też prowizję za produkcję mieszkań do platformy PRS Resi 4 Rent – ale celem strategicznym jest zarobienie na sprzedaży udziałów, gdy platforma osiągnie skalę.

Skonsolidowane przychody skurczyły się o 24 proc., do 457 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 28 proc., do 152 mln zł – to głównie efekt mniejszej liczby przekazanych mieszkań. Zysk operacyjny skurczył się o 80 proc., do 32 mln zł , przy czym wynik z wyceny portfela nieruchomości komercyjnych w I połowie br. to ponad 24 mln zł pod kreską wobec 51 mln zł na plusie rok wcześniej. Grupa korzysta z długu bankowego i obligacyjnego, w I połowie br. koszty odsetek pochłonęły 89 mln zł wobec 82 mln zł.

Mieszkaniowy fundament

Część mieszkaniowa grupy, czyli Echo Investment i spółka zależna Archicom, w I połowie br. miała 342 mln zł przychodów, o 23 proc. mniej niż rok wcześniej. Grupa przekazała klientom 612 lokali, o 19 proc. niż rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 34 proc., o 1 pkt proc. więcej rok do roku. Sam Archicom miał 44,9 proc. marży. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1117 mln zł, o 21 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny skurczył się o 33 proc., do 57 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,75 mln zł, co oznacza marżę 2,8 proc.

W I połowie br. grupa sprzedała 822 mieszkania, o 20 proc. mniej niż rok wcześniej, w samym II kwartale znalazła nabywców na 448 lokali, o prawie 20 proc. więcej kwartał do kwartału.