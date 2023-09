Gigantyczny kredyt na panele słoneczne na magazynach

Notowany w Amsterdamie deweloper i właściciel nieruchomości logistyczno-przemysłowych pozyskał 200 mln euro (ponad 930 mln zł) finansowania dłużnego od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków w Europie. Dziesięcioletni, niezabezpieczony kredyt to element REPowerEU, planu mającego na celu uniezależnienie Europy od importu paliw kopalnych.

Reklama

Celem CTP jest budowa instalacji o łącznej mocy 50 MWp do 2025 r. Na koniec 2022 r. firma miała instalacje o mocy 38 MWp, celem jest dojście do 400 MWp do 2026 r. Tam, gdzie instalacja paneli nie jest możliwa, CTP stara się zapewniać dostawy prądu tak, by w 100 proc. pochodziły z OZE.

Portfel CTP to 11 mln mkw. magazynów w Europie Środkowo-Wschodniej i w coraz większym stopniu w zachodniej części kontynentu. W Polsce do 2025 r. ma powstać do 50 MWp elektrowni fotowoltaicznych, a w ciągu trzech - pięciu lat ma to być 80 MWp.

- Inwestycje w rozwój energii solarnej niosą za sobą korzyści środowiskowe, ekonomiczne i strategiczne. Ekologia w nieruchomościach komercyjnych to już nie tylko kwestia dobrych praktyk, ale podstawowy element etyki biznesowej przekładający się na długoterminową stabilność oraz efektywność operacyjną zarówno deweloperów, jak i najemców. Od początku obecności w Polsce tworzymy zrównoważoną infrastrukturę magazynową – w sumie to już ponad pół miliona mkw. hal. Czas na wykorzystanie potencjału energii słonecznej w naszym portfolio - skomentował Bogi Gabrovic, wiceszef CTP Poland.

Jak zaznaczono, przyznanie finansowania przez EBI nastąpiło po opublikowaniu przez CTP pierwszego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, który w przejrzysty sposób przedstawia postępy firmy w realizacji zobowiązań ESG i ich zgodność z wymogami taksonomii UE.